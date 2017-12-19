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Миссией наблюдателей ЕС в Грузии с сегодняшнего дня будет руководить Эрик Хёг


19.12.2017   22:45
Миссией наблюдателей ЕС в Грузии с сегодняшнего дня будет руководить Эрик Хёг
Комитет по политике и безопасности Евросоюза сегодня утвердил руководителем Миссией наблюдателей ЕС в Грузии Эрика Хёга.

Датский дипломат исполнял обязанности руководителя миссии с первого сентября 2017 года. С апреля 2015 года был заместителем главы миссии. Эрик Хёг сменит литовского коллегу Кестутиса Янкаускаса.

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии, которая была размещена в стране после августовской войны 2008 года. Ее целью было предоставление отчетности об осуществлении шестипунктного соглашения, достигнутого при медиации ЕС, Миссия наблюдателей ЕС в Грузии является невооруженной гражданской миссией. Более 200 человек из разных стран-членов ЕС работают в качестве наблюдателей, помогая стабилизировать ситуацию на местах, после августовской войны 2008.

КНЕС представляет собой единственное присутствие международного наблюдения на местах. Миссия проводит наблюдения и патрулирования 24 часа ежедневно, 365 дней в году и регулярно предоставляет отчетность странам-участницам ЕС и структурам в Брюсселе, Бельгия.






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