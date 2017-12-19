Генассамблея ООН приняла самую сильную резолюцию по Крыму

19.12.2017 23:53 Во вторник, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.



Документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, еще 26 стран выступили "против".



Резолюция была внесена на рассмотрение Генассамблеи ООН по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Ее поддержали более 40 стран-соавторов.



Одним из главных требований этой резолюции является требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что новая резолюция по Крыму должна усилить давление на Москву. "Эта резолюция по Крыму - самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", - сказал он в Twitter.



Президент Украины Петр Порошенко назвал принятую резолюцию мощным сигналом "агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость".



Напомним, что 14 ноября на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН страны-делегаты согласовали обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. 71 страна-член ООН выступила за принятие резолюции, 25 - против и 77 воздержались.















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