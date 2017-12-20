Россия официально признана оккупантом – резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

20.12.2017 10:27 Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняла новую резолюцию по ситуации с соблюдением прав человека в аннексирована Россией Крыма. За проголосовали представители 70 государств, 26 выступили против, 76 - воздержались. Об этом сообщает «Крым. Реалии».



Как сообщали в представительстве Украины в ООН, проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс украинском и крымскотатарском языках.



Также проект осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на соответствующий мандат, и отмечает положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников.















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