Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия официально признана оккупантом – резолюция Генассамблеи ООН по Крыму


20.12.2017   10:27
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняла новую резолюцию по ситуации с соблюдением прав человека в аннексирована Россией Крыма. За проголосовали представители 70 государств, 26 выступили против, 76 - воздержались. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Как сообщали в представительстве Украины в ООН, проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс украинском и крымскотатарском языках.

Также проект осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на соответствующий мандат, и отмечает положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WTO выступает против антидемпингового законодательства в Грузии
Грузия подписала соглашение о мониторинге границ с Россией
В январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,9%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
Глава МИД Грузии назвал визит представителей ТПП Абхазии в Брюссель «индивидуальной поездкой физических лиц»
42-й раунд Женевских международных дискуссий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гахария: Самое важное - узнать, как попали в Грузию Ахмед Чатаев и его сообщники
В Грузии подвели итоги года
Глава МИД Азербайджана назвал приблизительную дату встречи с армянским коллегой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна