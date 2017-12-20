Грузия оформила со швейцарской компанией соглашение о мониторинге грузов

20.12.2017 11:52 Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на грузино-российской границе оформлен со швейцарской компанией SGS (Socit Gnrale de Surveillance, SA), сообщает МИД Грузии.



Соглашение было достигнуто в Берне 19 декабря на последнем раунде переговоров Грузии и SGS, проходившем при посредничестве МИД Швейцарии.



Делегацию Грузии на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел страны Давид Дондуа. Помимо дипломатов, в состав делегации также входили представители Минфина и Минэкономики и МВД Грузии.

Как поясняют в МИД Грузии, для того, чтобы приступить к реализации грузино-российского соглашения о механизмах мониторинга грузов, достигнутого в 2011 году, необходимо, чтобы Россия подписала с SGS аналогичное соглашение.



«По окончании переговоров, Служба доходов Грузии подписала соответствующий контракт с компанией SGS, которая должна будет обеспечить «таможенное администрирование и основные принципы механизма мониторинга торговли товарами», предусмотренные соглашением, оформленным между правительствами Грузии и России в 2011 году. Для практической реализации соглашения 2011 года необходимо, чтобы Россия подписала аналогичный контракт с SGS и, соответственно, стороны приступили к выполнению взятых обязательств», — говорится в сообщении МИД.



Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михеил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что маркировкой и контролем грузов, которые будут проходить через коридоры на территории Абхазии и Цхинвальского региона, будут заниматься международные посредники.

Согласно условиям соглашения, SGS будет заниматься не таможенными процедурами, а предоставлением информации о грузах, вывозимых в Россию и ввозимых из России.



Для мониторинга стороны пригласили швейцарскую компанию SGS.



Компания должна будет контролировать поток грузов на российско-грузинской границе, в том числе на неконтролируемых официальным Тбилиси участках грузино-российской границы – через реку Псоу (на административной границе с Абхазией) и через Рокский тоннель (на административной границе с бывшей Автономной областью т.н. Южная Осетия).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

