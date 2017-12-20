Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия оформила со швейцарской компанией соглашение о мониторинге грузов


20.12.2017   11:52
Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на грузино-российской границе оформлен со швейцарской компанией SGS (Socit Gnrale de Surveillance, SA), сообщает МИД Грузии.

Соглашение было достигнуто в Берне 19 декабря на последнем раунде переговоров Грузии и SGS, проходившем при посредничестве МИД Швейцарии.

Делегацию Грузии на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел страны Давид Дондуа. Помимо дипломатов, в состав делегации также входили представители Минфина и Минэкономики и МВД Грузии.
Как поясняют в МИД Грузии, для того, чтобы приступить к реализации грузино-российского соглашения о механизмах мониторинга грузов, достигнутого в 2011 году, необходимо, чтобы Россия подписала с SGS аналогичное соглашение.

«По окончании переговоров, Служба доходов Грузии подписала соответствующий контракт с компанией SGS, которая должна будет обеспечить «таможенное администрирование и основные принципы механизма мониторинга торговли товарами», предусмотренные соглашением, оформленным между правительствами Грузии и России в 2011 году. Для практической реализации соглашения 2011 года необходимо, чтобы Россия подписала аналогичный контракт с SGS и, соответственно, стороны приступили к выполнению взятых обязательств», — говорится в сообщении МИД.

Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михеил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что маркировкой и контролем грузов, которые будут проходить через коридоры на территории Абхазии и Цхинвальского региона, будут заниматься международные посредники.
Согласно условиям соглашения, SGS будет заниматься не таможенными процедурами, а предоставлением информации о грузах, вывозимых в Россию и ввозимых из России.

Для мониторинга стороны пригласили швейцарскую компанию SGS.

Компания должна будет контролировать поток грузов на российско-грузинской границе, в том числе на неконтролируемых официальным Тбилиси участках грузино-российской границы – через реку Псоу (на административной границе с Абхазией) и через Рокский тоннель (на административной границе с бывшей Автономной областью т.н. Южная Осетия).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WTO выступает против антидемпингового законодательства в Грузии
Грузия подписала соглашение о мониторинге границ с Россией
В январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,9%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
Глава МИД Грузии назвал визит представителей ТПП Абхазии в Брюссель «индивидуальной поездкой физических лиц»
42-й раунд Женевских международных дискуссий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гахария: Самое важное - узнать, как попали в Грузию Ахмед Чатаев и его сообщники
В Грузии подвели итоги года
Глава МИД Азербайджана назвал приблизительную дату встречи с армянским коллегой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна