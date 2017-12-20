Пост антиоккупационного движения переместился к незаконному баннеру у магистрали

20.12.2017 12:58 Антиоккупационное движение "Сила в единстве", осознавая, что проблемы, созданные со стороны местной власти из-за места их дислокации в селе Нигоза, являются искусственными, с целью сорвать имитацию противостояния с населением покидает Нигоза, и переходит ближе непосредственно к незаконному баннеру у магистрали.



Об этом стало известно вчера, когда лидер организации Давид Кацарава заявил, что наблюдательская миссия переходит к магистрали, откуда продолжит как акцию-перформанс, так и наблюдение за активностью оккупантов. По словам Давида Кацарава, изменение места дислокации поста не нарушает буферную зону, и не выходит за территорию, контролируемую Грузией, что исключает даже предположение того, что граждане активисты дадут оккупантам повод для провокации.



"Пост находится непосредственно справа от магистрали, на холме у остановки, где передвигается население, и лучшее пространство для наблюдения. По изначальному соглашению наша базовая локация должна была находиться в селе Нигоза, где по согласованию с муниципалитетом Каспи нам выделили маленькую комнату в клубе ритуалов, но неожиданно для нас новоизбранный мэр потребовал освободить помещение, и заявил, что мы незаконно вторглись туда.



А также по нашей информации, мэр и его окружение активно работают с частью населения, чтобы произошла имитация их противостояния с нами, чтобы оправдать его же слова, будто нам отказали в той комнате по требованию местных жителей, и якобы мы, незнакомые люди, "раздражаем детей". Именно чтобы миновать эту провокацию мы уходим из Нигоза, и меняем место дислокации нашего базового поста"- отметил координатор информационно-аналитического направления организации Лаша Берулава.



В то же время лидер организации Давид Кацарава заявил, что скоро активисты появятся с акцией "Осторожно, оккупанты!" также на локации, не известной до того для широкой общественности.



"Мы не собираемся останавливаться, боремся для деоккупации, ни в какие противостояния с персонами не вступаем, и делаем дело, которое с самого же начала анонсировали. В то же время стараемся встретиться с новым министром внутренних дел, так как осознаем, что любая активность в зоне конфликта, связанная с передвижением, как это до сих пор происходило, следует согласовать с полицией. Еще раз выражаем уважение к полицейским, которые выполняют свои обязанности вблизи от зоны конфликта, на линии оккупации, мы, разумеется, ничего не имеем против них"- говорит Кацарава.

















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