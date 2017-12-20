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Оккупанты похитили жительницу Хурвалети


20.12.2017   22:15
Российские оккупанты похитили жительницу Хурвалети Лали Хачирашвили. По имеющейся информации, похищение произошло с принадлежавшего Хачирашвили земельного участка, когда она пасла скот.

Известно, что в настоящее время Лали Хачирашвили находится в цхинвальском изоляторе.

Лали Хачирашвили работает поварихой в приюте для престарелых в Хурвалети.






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