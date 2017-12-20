Оккупанты похитили жительницу Хурвалети

20.12.2017 22:15 Российские оккупанты похитили жительницу Хурвалети Лали Хачирашвили. По имеющейся информации, похищение произошло с принадлежавшего Хачирашвили земельного участка, когда она пасла скот.



Известно, что в настоящее время Лали Хачирашвили находится в цхинвальском изоляторе.



Лали Хачирашвили работает поварихой в приюте для престарелых в Хурвалети.















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