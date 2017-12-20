Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии готов лично подключиться к Женевским переговорам


20.12.2017   22:38
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает готовность лично подключиться к участию Женевских международных переговоров с целью повышения формата до уровня министров. Об этом Квирикашвили заявил сегодня на встрече с парламентской фракцией "Патриоты Грузии".

Квирикашвили отметил, что Грузия имеет печальный опыт отношений с Россией один на один.

"Как известно, множество переговоров, в том числе в 90-х годах, оказались безрезультатными и, к сожалению, с российской стороны не были выполнены обязательства. Поэтому, чтобы не оказаться еще раз в этой ситуации, мы довольно активно работаем (и, еще раз заявляю - все обнародовать наверно будет сложно) с нашими стратегическими партнерами, чтобы в рамках Женевских дискуссий, в первую очередь, поднять уровень и с уровня замминистра перейти как минимум на уровень министра, и я готов, чтобы формат перешел и на уровень премьер-министра, и лично подключусь обязательно к работе этого формата. Кроме того, наше требование, и просьба к нашим стратегическим партнерам - расшириться с мандата о прекращении огня и придать переговорам мандат политического решения конфликта. Надеюсь, в этом направлении могут быть осуществлены определенные сдвиги. Действия России не дают надежду на это, но я все же думаю, что с нашей стороны должен быть конструктивный подход и мы осуществляем этот подход шаг за шагом", - заявил Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году Минфин Грузии планирует провести 15 реформ
НБГ издал предупреждение в связи с криптовалютами
Компания Automobiles Citroen SA опровергает какую-либо связь с Citroen Georgia
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство Грузии готовит «смелые решения» по оккупированным территориям
Российские разведчики уничтожили в Абхазии замаскированный лагерь «бандгруппы»
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия желает вернуть более 700 кинофильмов, хранящихся в "Госфильмофонде" России
Английский язык в Грузии становится доступным для всех
Изория: Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна