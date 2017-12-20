Премьер Грузии готов лично подключиться к Женевским переговорам

20.12.2017 22:38 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает готовность лично подключиться к участию Женевских международных переговоров с целью повышения формата до уровня министров. Об этом Квирикашвили заявил сегодня на встрече с парламентской фракцией "Патриоты Грузии".



Квирикашвили отметил, что Грузия имеет печальный опыт отношений с Россией один на один.



"Как известно, множество переговоров, в том числе в 90-х годах, оказались безрезультатными и, к сожалению, с российской стороны не были выполнены обязательства. Поэтому, чтобы не оказаться еще раз в этой ситуации, мы довольно активно работаем (и, еще раз заявляю - все обнародовать наверно будет сложно) с нашими стратегическими партнерами, чтобы в рамках Женевских дискуссий, в первую очередь, поднять уровень и с уровня замминистра перейти как минимум на уровень министра, и я готов, чтобы формат перешел и на уровень премьер-министра, и лично подключусь обязательно к работе этого формата. Кроме того, наше требование, и просьба к нашим стратегическим партнерам - расшириться с мандата о прекращении огня и придать переговорам мандат политического решения конфликта. Надеюсь, в этом направлении могут быть осуществлены определенные сдвиги. Действия России не дают надежду на это, но я все же думаю, что с нашей стороны должен быть конструктивный подход и мы осуществляем этот подход шаг за шагом", - заявил Квирикашвили.















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