Оккупация, и российская деструктивная политика в оккупированных регионах остается одним из важнейших вызовов - премьер

20.12.2017 22:52 Оккупация и российская деструктивная политика в оккупированных регионах остается одним из важнейших вызовов нашей страны, и у нас есть очень интересные планы, чтобы еще эффективней использовать существующие форматы - заявил кандидат в премьер-министры Георгий Квирикашвили на заседании парламентского меньшинства, где депутаты слушают обновленный состав правительства.



По словам Квирикашвили, у власти запланированы весьма важные шаги как с точки зрения активной постановки проблем оккупации в международных форматах, так и реинтеграции.



"Оккупация, и российская деструктивная политика в оккупированных регионах остается одной из важнейших вызовов нашей страны. Очень тяжелые нарушения в контексте прав человека являются одной из огромных вызовов нашей власти, и в этом направлении мы, разумеется, усиливаем нашу активность в разных международных форматах. Это будет линия, которую мы продолжим, но, разумеется, у нас есть очень интересные планы, чтобы более эффективно использовать существующие форматы, и с данной точки зрения мы беседуем с нашими стратегическими партнерами.



Весьма важными являются шаги, которые мы планируем в контексте реинтеграции населения, проживающего на оккупированных территориях, и политики примирения. У нас есть пакет очень смелых решений, который мы в ближайшие дни представим в парламент на рассмотрение. Эти шаги дадут нам возможность осуществить больше реинтеграции с нашим населением, которое проживает на оккупированных территориях, а также дать им возможность использовать весь тот позитив, который создается сегодня в Грузии"- заявил кандидат в премьер-министры.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

