Зона конфликта в преддверии зимы

20.12.2017 23:00 Мы не только ставим проблемы на женевских дискуссиях, но и предлагаем пути их урегулирования- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя 42-й раунд женевских дискуссий. На встрече 12-13 декабря грузинская сторона выдвинула вопросы этнической дискриминации грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе.



"Грузинская сторона, разумеется, с самого же начала честно выполнила свои обязательства. Главным вопросом, который раздается на женевских дискуссиях, являются обязательства, которые должна выполнить Россия. Мы не только ставим проблемы на женевских дискуссиях, но и сами говорим о путях их решения. Я убеждена, что в случае, если будет воля всех сторон, по многим вопросам можно достичь договоренности"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Тема задержания людей остается острым и ежедневным вопросом для жителей сел, прилегающей к де-факто т.н. Южной Осетии. Осетинская сторона объясняет задержание людей причиной пересечения границы, и устанавливает для этого специальные санкции, тогда как для грузинской стороны это является незаконным действием.



Житель села Кирбали Горийского муниципалитета, Мамука Самхарадзе уже пятый раз попал в цхинвальский изолятор за т.н. незаконное пересечение границы. Каждый раз он находился в лесу у села Кирбали, чтобы запастись дровами.



Каждое его задержание семье обходится 2000 российских рублей. По словам Мамуки Самхарадзе, из-за того, в каких условиях ему приходится жить, неминуемо придется идти за дровами, так как семья материально нуждается, и в любом случае для отопления нужны дрова. У них есть природный газ, но его использование для обогрева является роскошью для семьи, и они не могут позволить это себе.



В прошлые годы государство выделяло для т.н. приграничных сел ваучер по 200 лари в рамках программы перезимовки. Правда, это небольшая сумма, но для семей, находящихся в социально тяжелом положении, это значительное подспорье. В нынешнем году люди, проживающие в селах конфликтной зоны, ждут такую же инициативу государства.



"Тем, кто потреблял природный газ, и зимой находился в Кирбале, зачислили по 200 лари. В текущем году мы ждем того же, люди надеются, что им окажут помощь. Тот, кого последним похитили из Кирбали, Мамука Самхарадзе, тоже ходил за дровами, и именно за это его задержали. По этому делу мэр заявил, что в текущем году тоже ждут, что им зачислят по 200 лари за природный газ"- говорит "Голому Америки" житель Кирбали, бывший исполняющий обязанности главы местной администрации Давид Церцвадзе.



Что касается того, выделит или нет государство средства для семей, проживающих у границы, официальную информацию в Шида Картли не имеют. Мэр Гори Котэ Тавзарашвили заявил, что на данном этапе не известно, собирается ли государство финансировать отопление граждан, проживающих вдоль т.н. административной линии.



"Видите ли, мы не делаем это, этим занимается государство. Государство перечисляет эти средства прямо на их счет. Затрудняюсь точно сказать, будет ли в текущем году такой проект. Я считаю, что будет, пока точно не знаю, но я уверен, что вновь будут осуществляться перечисления 200 лари на их счет"- говорит мэр Гори.



В Женеве стороны ставят вопрос прав человека, как проблему первого ряда. В то же время социальное положение людей, живущих в зоне конфликта, не выдерживает никакую критику. Следует отметить также, что в минувшем году государство, правда, профинансировало отопление на данной территории, но эти средства население получило весной, после тяжелой зимы.

















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