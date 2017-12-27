Правительство профинансирует отопительный сезон населения сел вдоль линии оккупации

27.12.2017 12:12 Расходы на зимнее отопление населения, живущего у линии разделения, будет профинансировано ваучерами по 200 лари из резервного фонда правительства.



На заседании правительственной комиссии реагирования на нужды населения, проживающего вдоль линии разделения, которое вели министр инфраструктуры Зураб Алавидзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, приняли решение о финансировании населения ваучерами по 200 лари для обеспечения отопления в зимние месяцы.



Среди вопросов для рассмотрения были вопросы возмещения расходов населения, проживающего у линии разделения, на отопление в зимние месяцы ваучерами по 200 лари, и финансирования учебы для студентов.



"Как известно, в течение ряда лет государство помогает населению этих сел перезимовать. Мы и в текущем году на заседании комиссии рассмотрели вопрос выдачи населению ваучеров по 200 лари за стоимость газа, и в результате эту помощь получат около 12 000 семей.



В минувшем году урегулировали вопрос газификации в селах. У каждой семьи в 62 селах уже есть газ. Это для них большое облегчение. А до того, в прошлые годы, ваучер на 200 лари выдавался для обеспечения дровами. Разумеется, это не единственное, чем государство старается поддержать население, чтобы они оставались на своей земле, и эти регионы развивались"- отметила Кетеван Цихелашвили.



Примечательно, что с 2013 года государство обеспечивает ваучерами для отопления семьи, проживающие у линии разделения. В рамках работы, проведенной правительственной комиссией с 2013 года по сегодняшний день, правительство Грузии выделило 9 463 977 лари для обеспечения данных лиц отоплением. Касательно вопроса финансирования учебы, в текущем году государство профинансирует более чем 1000 студентов, проживающих у линии оккупации.



"На заседании комиссии также мы рассмотрим вопрос финансирования студентов. Правительство в конце ноября приняло распоряжение, по которому и в текущем году решено профинансировать студентов, проживающих вблизи от линии разделения. В прошлом году были профинансированы 850 студентов, а в текущем году их число превысит 1000. Их количество из года в год увеличивается, что означает, что наше население остается на этих землях, и мужественно справляется с тяжелыми вызовами, которые проистекают от ограждений, и разных барьеров. Государство и впредь продолжит помогать этим людям"- добавила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии.



Кетеван Цихелашвили подчеркнула значение проектов, которые были осуществлены с 2013 года в рамках работы комиссии в селах вдоль линии разделения в контексте газификации, водоснабжения, финансирования образования, здравоохранения, сельского хозяйства, и в других направлениях.



На заседании комиссии участвовали представители разных министерств, и органов местного самоуправления.

















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