С 1 января в Грузии повышается акцизный налог на табак, нефтепродукты и легковые автомобили

01.01.2017 16:52 С 1 января в Грузии повышается акцизный налог на табак, нефтепродукты и легковые автомобили, а также объем сборов в игровом бизнесе.



Согласно изменениям, вошедшим в «Налоговый кодекс», акцизный налог на 1 пачку сигарет повысится на 60 тетри. Что касается нефтепродуктов, стоимость акциза на одну тонну бензина повысится с 250-ти до 500 лари; на дизеля – со 150-ти до 400 лари; на газ – с 80-ти до 200 лари за 1000 кубометров. Также повышается налог в сфере игрового бизнеса.



В Министерстве финансов ожидают, что запланированное повышение с 2017 года акциза на табачные изделия, с учетом частичного сокращения импорта, даст дополнительно доход до 200 млн лари.



Кроме того, по рассчетам Минфина, повышение акцизной ставки на автомобили вместе с частичным сокращением импорта, в 2017 году даст воззможность мобилизовать дополнительно 45 млн лари. Повышение акцизного налога на нефтепродукты, по данным Минфина, в 2017 году позволит увеличить доходы бюджета на 250 млн лари.













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