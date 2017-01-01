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С 1 января будет задействована эстонская модель налога на прибыль


01.01.2017   17:58
С 1 января 2017 года в силу вступает несколько значимых инициатив в сфере налогообложения. С Нового года будет задействована т.н. эстонская модель уплаты налога на прибыль. Это означает, что компания/производство облагается указанным налогом в случае распределенной прибыли и освобождается, если полностью реинвестирует прибыль.

Кроме того, с 1 января повышается акцизный налог на табачные изделия, нефтепродукты и легковые автомобили, а также объем сборов в игровом бизнесе.

«С 1 января в силу вступает «эстонская модель». Это отсроченный налог на прибыль, который дает возможность иметь лучшую инвестиционную среду. Это дает нам возможность оставить для бизнеса дополнительно полмиллиарда долларов. Эта сумма будет мобилизована в бизнесе. Она может быть использована для внутреннего инвестирования, ее могут использовать иностранные инвесторы. Это уникальная модель, которую мы используем в регионе первыми», - заявил председатель парламентского финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.






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