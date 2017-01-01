|
С 1 января будет задействована эстонская модель налога на прибыль
01.01.2017 17:58
С 1 января 2017 года в силу вступает несколько значимых инициатив в сфере налогообложения. С Нового года будет задействована т.н. эстонская модель уплаты налога на прибыль. Это означает, что компания/производство облагается указанным налогом в случае распределенной прибыли и освобождается, если полностью реинвестирует прибыль.
Кроме того, с 1 января повышается акцизный налог на табачные изделия, нефтепродукты и легковые автомобили, а также объем сборов в игровом бизнесе.
«С 1 января в силу вступает «эстонская модель». Это отсроченный налог на прибыль, который дает возможность иметь лучшую инвестиционную среду. Это дает нам возможность оставить для бизнеса дополнительно полмиллиарда долларов. Эта сумма будет мобилизована в бизнесе. Она может быть использована для внутреннего инвестирования, ее могут использовать иностранные инвесторы. Это уникальная модель, которую мы используем в регионе первыми», - заявил председатель парламентского финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна