Грузия получила свыше 24 млн долларов США от экспорта грузинского бренди

04.01.2017 18:57 В 2016 году в 17 стран мира было экспортировано 10 367 886 бутылок (0,5 л) бренди, что на 43% больше показателя 2015 года.



По статистическим данным, всего экспортировано бренди на 23,12 миллионов долларов США, что больше на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В целом доходы, полученные в результате экспорта вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и брендового спирта, в 2016 году достигли 194,3 миллиона долларов США. В 2015 году этот показатель достигал146,5 миллионов долларов США, следовательно, размер доходов в течение одного года увеличился на 32%.

















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