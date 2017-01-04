Грузия ожидает 2 млрд долларов дохода от туризма

04.01.2017 20:24 В Грузии доходы от международного туризма возрастают. По предположению правительства, окончательный показатель 2016 года превысит 2 миллиарда долларов.



По данным трех кварталов 2016 года, доходы из иностранного туризма составляют 1,7 миллиардов долларов, и этот показатель в течение одного года увеличился на 11,7% (177 миллионов долларов).



"По окончательным данным 2016 года, доходы от туризма превысят 2 миллиарда долларов США"- заявил руководитель Национального агентства туризма Георгий Чоговадзе.



По его словам, по данным трех кварталов 2016 года доля туризма в ВВП составила 7,3%, рост по сравнению с аналогичным периодом минувшего года 10,5%.



"По данным одиннадцати месяцев 2016 года операции, осуществленные международными путешественниками по иностранным платежным картам, составили 1 479 633 лари, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года"- заявил Георгий Чоговадзе.

















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