Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия ожидает 2 млрд долларов дохода от туризма


04.01.2017   20:24
В Грузии доходы от международного туризма возрастают. По предположению правительства, окончательный показатель 2016 года превысит 2 миллиарда долларов.

По данным трех кварталов 2016 года, доходы из иностранного туризма составляют 1,7 миллиардов долларов, и этот показатель в течение одного года увеличился на 11,7% (177 миллионов долларов).

"По окончательным данным 2016 года, доходы от туризма превысят 2 миллиарда долларов США"- заявил руководитель Национального агентства туризма Георгий Чоговадзе.

По его словам, по данным трех кварталов 2016 года доля туризма в ВВП составила 7,3%, рост по сравнению с аналогичным периодом минувшего года 10,5%.

"По данным одиннадцати месяцев 2016 года операции, осуществленные международными путешественниками по иностранным платежным картам, составили 1 479 633 лари, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года"- заявил Георгий Чоговадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Агентство конкуренции разрешило GPC приобрести компанию Pharmadepot
В 2016 году Грузию посетили 6 350 825 иностранных визитеров
Наибольшим спросом среди грузинских вин пользуется «Киндзмараули»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Лучшими советниками министра обороны являются глава Генштаба и его заместители
В больнице убиты подозреваемые в нападении на полицейских в Грозном
В Чечне чиновники отговаривают родственников погибших силовиков от кровной мести
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна