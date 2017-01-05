Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Китай назвал соглашение с Грузией в десятке наиболее важных экономических событий 2016 года&#8205;


05.01.2017   22:32
Окончательный договор о свободной торговле между Тбилиси и Пекином был подписан в столице Грузии ровно 3 месяца назад. Событие попало в топ-10 самых важных экономических событий в КНР в прошлом году.

По данным Министерства иностранных дел Грузии, договор о свободной торговли с Тбилиси занял в списке восьмое место. На первой позиции расположилось очередное собрание комиссии США И КНР по торговле и коммерческой сфере, которое состоялось в Вашингтоне. Среди интересных событий выделим юбилейную выставку «Импорт-экспорт КНР» и другие мероприятия. Голосования с целью выяснения самых глобальных событий в экономической отрасли Китая проводятся в стране каждый год.

Напомним, первые переговоры между Пекином и Тбилиси насчёт договора о свободной торговле состоялись почти 2 года назад в марте. А в октябре 2016 года стороны пришли к окончательному соглашению в Тбилиси.

Грузия стала первой страной своего региона, с которой Китай подписал подобный акт. Сообщается, что договор откроет для грузинских товаров рынок, который охватывает почти 1,5 миллиарда потребителей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
Экспорт грузинского вина в Китай увеличился на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве телеведущего Кокурхоева
В Украину прибыли первые 80 тысяч тонн азербайджанской нефти
В Армении пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна