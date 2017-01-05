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Китай назвал соглашение с Грузией в десятке наиболее важных экономических событий 2016 года‍
05.01.2017 22:32
Окончательный договор о свободной торговле между Тбилиси и Пекином был подписан в столице Грузии ровно 3 месяца назад. Событие попало в топ-10 самых важных экономических событий в КНР в прошлом году.
По данным Министерства иностранных дел Грузии, договор о свободной торговли с Тбилиси занял в списке восьмое место. На первой позиции расположилось очередное собрание комиссии США И КНР по торговле и коммерческой сфере, которое состоялось в Вашингтоне. Среди интересных событий выделим юбилейную выставку «Импорт-экспорт КНР» и другие мероприятия. Голосования с целью выяснения самых глобальных событий в экономической отрасли Китая проводятся в стране каждый год.
Напомним, первые переговоры между Пекином и Тбилиси насчёт договора о свободной торговле состоялись почти 2 года назад в марте. А в октябре 2016 года стороны пришли к окончательному соглашению в Тбилиси.
Грузия стала первой страной своего региона, с которой Китай подписал подобный акт. Сообщается, что договор откроет для грузинских товаров рынок, который охватывает почти 1,5 миллиарда потребителей.
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