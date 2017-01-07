Из Тбилиси отменены четыре рейса в стамбульский аэропорт Ататюрка

07.01.2017 15:54 Из тбилисского международного аэропорта в направлении стамбульского аэропорта Ататюрка сегодня отменены 4 рейса.



Как сообщают в тбилисском международном аэропорту, причиной стала ситуация, создавшаяся в стамбульском аэропорту. Также сообщается, что полеты по другим направлениям осуществляются в обычном режиме.



В стамбульских аэропортах Ататюрка и Сабиха Гекчен из-за метели отменили 395 рейсов, - сообщает турецкое издание Daily Sabah.



Специальные службы аэропортов уже приступили к работам по расчистке взлетно-посадочных полос и дорог и продолжат их, чтобы избежать в последующем отмены или переноса рейсов.



По заявлению представителей аэропорта Сабиха Гекчен, отменены 15% полетов, запланированных в субботу и воскресенье.















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