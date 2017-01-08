Asos и AliExpress приостановили экспресс-доставку в Россию

08.01.2017 18:36



Английский мультибрендовый магазин одежды Asos приостановил экспресс-доставку товаров в Россию, говорится на сайте магазина.



«Нам очень жаль, но мы вынуждены были принять непростое решение отключить возможность экспресс-доставки. Это произошло потому, что наша система сейчас обновляется. Как только мы уладим все технические вопросы, мы немедленно снова включим эту опцию», — сообщает Asos и предлагает пользоваться стандартной доставкой.



Ранее китайский интернет-ретейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Как говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу, по причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию.



«Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) «Китайско-российская доставка — SPSR» и «AliExpress доставка без забот — прежде всего» в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», — говорится в письме.



По информации генерального директора SPSR Express Владимира Солодкина, проблема коснулась всех экспресс-операторов, участвующих в эксперименте ФТС по электронному декларированию зарубежных отправлений.



«Говорить о приостановке со стороны ФТС некорректно. Начиная со 2 января ФТС начала запрашивать предоставление копий паспортных данных получателей на бумажных носителях в большем объеме, нежели ранее», — сказал Солодкин, комментируя причины задержки посылок с товарами на границе. По его словам, операторы контактного центра SPSR Express в индивидуальном порядке обзванивают адресатов посылок для получения копий их паспортных данных на бумажных носителях и для последующего предоставления их в ФТС.





ТАСС











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