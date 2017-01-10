«Россия предлагает Грузии кабальное соглашение» - Роман Гоциридзе

10.01.2017 17:47 Россия предлагает Грузии кабальное соглашение. Так оценивает один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе переговоры министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с представителями российской энергетической компании "Газпром".



«Все условия оформления такого кабального соглашения с Россией, о которых говорили в прошлом году, сегодня сняты. Газ Грузии поставляет Азербайджан.



Ранее приводили следующий аргумент для продолжения переговоров с российской стороной. Якобы спрос Грузии на природный газ полностью не удовлетворяется, и причиной этого являются пропускная способность труб.



Но консорциум «Шах-Дениз» решил эту проблему, уступив нам огромную трубу, что, конечно, следует приветствовать», -отметил Гоциридзе.



По словам политика, в связи с переговорами, проходящими сегодня в Минске, «возникают серьезные подозрения, которые были и в прошлом году».



«Здесь не только экономика, здесь есть и какие-то другие рычаги, о которых, рано или поздно мы узнаем. И после этого с людьми, которые действовали в ущерб стратегическим интересам нашей страны, ничего хорошего не случится», -сказал Гоциридзе.















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