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«Россия предлагает Грузии кабальное соглашение» - Роман Гоциридзе
10.01.2017 17:47
Россия предлагает Грузии кабальное соглашение. Так оценивает один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе переговоры министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с представителями российской энергетической компании "Газпром".
«Все условия оформления такого кабального соглашения с Россией, о которых говорили в прошлом году, сегодня сняты. Газ Грузии поставляет Азербайджан.
Ранее приводили следующий аргумент для продолжения переговоров с российской стороной. Якобы спрос Грузии на природный газ полностью не удовлетворяется, и причиной этого являются пропускная способность труб.
Но консорциум «Шах-Дениз» решил эту проблему, уступив нам огромную трубу, что, конечно, следует приветствовать», -отметил Гоциридзе.
По словам политика, в связи с переговорами, проходящими сегодня в Минске, «возникают серьезные подозрения, которые были и в прошлом году».
«Здесь не только экономика, здесь есть и какие-то другие рычаги, о которых, рано или поздно мы узнаем. И после этого с людьми, которые действовали в ущерб стратегическим интересам нашей страны, ничего хорошего не случится», -сказал Гоциридзе.
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