Outdoor.ge: Доходы рекламного бизнеса сократились на 35%

11.01.2017 11:28 По заявлению генерального директора рекламной компании Outdoor.ge Константина Чавчанидзе, зафиксироваyj самое значительное снижение доходов рекламного бизнеса в течение последних лет. По его словам, сокращение составило почти 30- 35%.



"Я уже 7 лет в бизнесе, и могу прямо сказать, что декабрь всегда считается самым лучшим периодом для нашего бизнеса. В это время бизнес несет заказы и рекламы. Такого плохого декабря, как в нынешнем году, я не помню. Есть надежда, что лари стабилизируется, спрос на рекламу возрастет, иначе мы окажемся в достаточно тяжелом положении"- говорит директор рекламной кампании.



По его словам, сокращение больше всего чувствовалось в октябре-ноябре, после того, как прекратились избирательные заказы.



"Сокращение, вероятно, все-таки связано с лари. Вообще, на рекламном рынке сложилось очень тяжелое положение. Экономическое положение сначала отражается именно на нас, даже небольшой кризис первым бьет по рекламному бизнесу, поскольку реклама для бизнеса все-таки считается роскошью. Если кампания сокращает бюджет, то первым делом именно в этом направлении.



Например, в 2016 году были выборы, и мы нормально прошли этот период, но в октябре-ноябре на нас отразился кризис. Как только закончились выборы, мы пошли по нисходящей"- заявил директор рекламной кампании.

















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