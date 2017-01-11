|
Американская SSA Marine заинтересовалась портом в Анаклия
11.01.2017 12:35
Одна из крупнейших компаний операторов портовых терминалов SSA Marine, головной офис которой расположен в Сиэтле, проводит переговоры с Консорциумом развития Анаклия по вопросу оперирования запланированного глубоководного порта, - сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили 10 января встретился с первым вице-президентом SSA Marine Бобом Уотерсом.
«Глубоководный порт Анаклия является одним из главнейших проектов для страны, для успешной реализации которого важное значение имеет привлечение портоператоров мирового класса», - заявил премьер-министр, по сообщению его пресс-службы.
Строительство глубоководного порта планируется на Черноморском побережье Грузии в Анаклия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна