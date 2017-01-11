Американская SSA Marine заинтересовалась портом в Анаклия

11.01.2017 12:35 Одна из крупнейших компаний операторов портовых терминалов SSA Marine, головной офис которой расположен в Сиэтле, проводит переговоры с Консорциумом развития Анаклия по вопросу оперирования запланированного глубоководного порта, - сообщает пресс-служба правительства Грузии.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили 10 января встретился с первым вице-президентом SSA Marine Бобом Уотерсом.



«Глубоководный порт Анаклия является одним из главнейших проектов для страны, для успешной реализации которого важное значение имеет привлечение портоператоров мирового класса», - заявил премьер-министр, по сообщению его пресс-службы.



Строительство глубоководного порта планируется на Черноморском побережье Грузии в Анаклия.















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