«Газпром» сделал новое предложение Грузии

11.01.2017 12:52 На встрече с представителями "Газпрома" в Минске было озвучено «интересное предложение», по которому сегодня правительство примет решение. Об этом заявил глава Минэнерго Грузии Кахи Каладзе.



Министр энергетики не конкретизирует, какое предложение сделал "Газпром" грузинской стороне, однако заявляет, что на встрече разговор в основном касался перехода на финансовое возмещение вместо 10% натурой за транзит природного газа, поставляемого российской компанией Армении.



"Было озвучено интересное предложение со стороны "Газпрома", это последнее предложение. Основной разговор был о переходе на финансовое возмещение, но на прошлых встречах наши позиции были настолько далекими и отличающимися друг от друга, что вообще разговор не имел смысла, но сегодняшнее предложение интересное, и мы обсудим его. К сожалению, у нас нет контракта, 31 декабря его срок истек, и мы завтра примем решение"- заявил министр энергетики.



Срок договора с российской компанией "Газпром" истек в декабре. Согласно старому контракту, за транзит газа в Армению грузинская сторона получала 10% от природного газа, пропущенного через территорию страны.

















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