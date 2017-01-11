Грузия согласилась с предложением «Газпрома» монетизировать транзит

11.01.2017 14:08 Грузия согласилась на предложение "Газпрома" перейти на монетизацию транзита российского газа в Армению. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.



Министр заявил, что в 2017 году Грузия получит свои 10% от транзита частично газом, а частично в денежном выражении, хотя не уточнил, с какого месяца Грузия перейдет на монетизацию транзита.



Каладзе при этом заявил, что эти изменения не повысят зависимость Грузии от России.



Грузия согласилась на предложение "Газпрома" перейти на монетизацию транзита российского газа в Армению. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.



Министр заявил, что в 2017 году Грузия получит свои 10% от транзита частично газом, а частично в денежном выражении, хотя не уточнил, с какого месяца Грузия перейдет на монетизацию транзита.



Каладзе при этом заявил, что эти изменения не повысят зависимость Грузии от России.



"На заседании правительства мы рассмотрели последнее преждложение "Газпром-экспорта" по транзиту газа в Армению. Как известно, срок действия соглашения истек. Срок действия соглашения, которое было оформлено в 2016 год, истек 31 декабря. Однако, в результате многораундных переговоров мы смогли принять оптимальное предложение с учетом существующих обстоятельств. Правительство обсудило это предложение и приняло решение об оформлении соглашения. Этим соглашением, хочу подчеркнуть, зависимость Грузии от российских энергоносителей не увеличивается. Меняется лишь форма оплаты, что подразумевает получение денежного возмещения в соответствии с международной практикой вместе возмещения сырьем. Что касается цены за транзит, то она будет одной из самых высоких среди европейских стран", - заявил Каладзе.



В прошлом году через магистральный газопровод из России в Армению было пропущено примерно 2,1 куб. метров природного газа, из которых 0,3 кубометров газа остались в Грузии.



"Газпром" предлагал Грузии изменить условия контракта и в прошлом году, однако стороны не смогли договориться.















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