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Правительство утвердило программу ларизации кредитов


11.01.2017   17:18
Правительство Грузии утвердило программу ларизации кредитов. Как заявил первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили на состоявшейся после заседания пресс-конференции, правительство Грузии должно было установить порядок, согласно которому будет осуществляться одноразовое субсидирование ларизации.

«Соответственно, сегодня мы представили правительству те критерии, по которым правительство Грузии осуществит субсидирование ларизации кредитов», - заявил Кумсишвили.

Министр финансов назвал несколько значимых критериев.

«Это коснется физических лиц, годовой доход которых не превышал 100 тысяч лари в течение 2015 года. В то же время, остаток их общего займа не должен превышать 40 тысяч лари на 1 января 2015 года. Однако в том случае, если они с 1 января 2015 года до 28 ноября 2016 года погасили кредит, остаток, имеющийся к 28 ноября 2016 года, субсидирует правительство.

Тут же хочу отметить, что кредитов у заемщика может быть больше, но эту часть правительство Грузии субсидировать не будет, и это будет решение заемщиков», - заявил Кумсишвили.

По его словам, таким образом, снизится давление на национальную валюту, потому что заемщикам, которым ежемесячно приходилось приобретать валюту для погашения кредитов, не придется этого делать. По словам министра финансов, этот процесс может коснуться 33 тысяч кредитов







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