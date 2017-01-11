Гвасалия:Правительственная программа ларизации снизит давление на национальную валюту, а для заемщиков снимет валютный риск

11.01.2017 20:25 Ассоциация банков Грузии поддерживает правительственную программу ларизации, - об этом заявил президент ассоциации Зураб Гвасалия.



По его словам, это снизит давление на национальную валюту, а для заемщиков снимет валютный риск. «Я бы посоветовал физическим лицам, которых потенциально касается эта акция, подождать сообщения от банка. В том случае, если в течение 5 дней не произошла коммуникация с вами, как потенциальными клиентами, и вы считаете, что программа вас касается, обратитесь к коммерческому банку, выдавшему кредит», - сказал Зураб Гвасалия.



По его словам, в рамках программы допустимо портирование, то есть, перенос кредита в другой банк, если, разумеется, другой банк предложит заемщику лучшие условия.



Программа ларизации кредитов начнется с 17 января. В течение 5 дней банки должны связаться с теми клиентами, которых касается эта акция.















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