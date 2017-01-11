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Россияне привыкают к нищете


11.01.2017   22:46
Беспрерывное падение уровня жизни превратилось в новую норму для населения России, отмечает в итоговом мониторинге социального самочувствия Высшая школа экономики.

За два года беспрерывного падения реальные располагаемые доходы населения сократились на 12,7%, пенсии в реальном выражении стали меньше на 7,7%, что привело к резкому сжатию объемо потребления.
Темпы падения потребительской активности даже опережают спад доходов - с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный товарооборот сократился на 15,4%.

За два года кризиса продукты подорожали на 24,8%, непродовольственные товары - на 24,3%, а доля семей, которым не хватает денег на одежду и еду достигла 41%.

Опросы, которые ВШЭ, проводит на ежемесячной основе, показали: 27% россиян говорят, что не способны оплачивать услуги ЖКХ, у 18% нет денег на необходимые лекарства, 13% не могут оплачивать кредиты.
Хуже всего обстоят дела у многодетных семей и "одиноко проживающих индивидов", в первую очередь, пенсионеров: 47% первых и 57% сообщили, что не могут покупать продукты и одежду.

При этом, отмечает ВШЭ, большинство населения не считает свое материальное положение плохим.

В ноябрьском опросе о невозможности купить одежду, еду и медикаменты и одновременно о своем плохом материальном положении заявили только 17% респондентов.

"Различие показателей указывает на то, что далеко не каждый житель страны, не способный приобрести необходимые товары, рассматривает свое материальное положение как проблемное, что говорит <...> о привыкании граждан к снижению потребительских стандартов", - констатирует ВШЭ.

Переход на дешевые продукты питания и сокращение объемов потребления - самая распространенная стратегия адаптации к кризису, ее придерживаются более 40% населения, отмечают эксперты. 18% ищут дополнительные заработки, 14% перешли на питание за счет подсобных домашних хозяйств.

За счет снижения инфляции и индексации пенсий реальные располагаемые доходы населения прекратят падение в 2017 году, заявил в декабре новый глава МЭР Максим Орешкин.

Впрочем, возвращения прежнего уровня жизни в правительстве не ждут: рост доходов составит 0,6% в 2017 году и чуть выше 1% в следующие два года. В результате даже к 2020-му году покупательная способность населения не вернется к докризисным уровням.
По данным Росстата, в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.






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