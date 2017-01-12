В грузинское налогообложение внесены изменения

12.01.2017 10:14



Каковы перспективы нововведений?



Предложение о внесении изменений в налогообложение игорного бизнеса в Грузии было представлено еще в конце прошлого года, а до этого среди экспертов шли бурные дискуссии на тему того, к чему может привести подобное преобразование. По мнению специалистов, некоторые участники могут покинуть рынок, не осилив навалившееся на них бремя. В частности, речь идет о мелких и средних предприятиях, предлагающих воспользоваться



В ближайшем будущем налогообложение затронет и онлайн-сферу, которая пока что не контролируется государством. Здесь предусматривается создание лучшей модели отношений между всеми участвующими сторонами, в том числе и конечными потребителями, которых интересуют интернет-запросы типа «





Для грузинской игорной индустрии начало 2017 года ознаменовалось введением новых ставок налогов и сборов для организаторов азартных развлечений. Здесь произошел рост по всем направлениям, причем, по некоторым сразу в два раза. Так, теперь прибыль залов игровых автоматов, казино, тотализаторов и букмекерских компаний подлежит обложению налогом в размере 10%, тогда как в прошлом году эта ставка соответствовала 5%. Практически такая же динамика произошла и в отношении слот-автоматов и игровых столов. Так, на сегодняшний день за каждую единицу оборудования владельцам придется перечислить в казну государства порядка 2-4 тыс. лари, тогда как в прошлом году взносы составляли до трех тысяч лари.Предложение о внесении изменений в налогообложение игорного бизнеса в Грузии было представлено еще в конце прошлого года, а до этого среди экспертов шли бурные дискуссии на тему того, к чему может привести подобное преобразование. По мнению специалистов, некоторые участники могут покинуть рынок, не осилив навалившееся на них бремя. В частности, речь идет о мелких и средних предприятиях, предлагающих воспользоваться Слот О Пол и другими популярными среди азартных людей развлечениями. Власти же страны говорят о том, что подобные нововведения жизненно необходимы, причем, не столько для увеличения бюджета, сколько для упрощения контроля за функционирующими в Грузии заведениями, для улучшения их управления и администрирования.В ближайшем будущем налогообложение затронет и онлайн-сферу, которая пока что не контролируется государством. Здесь предусматривается создание лучшей модели отношений между всеми участвующими сторонами, в том числе и конечными потребителями, которых интересуют интернет-запросы типа « вот ссылка на игровые автоматы ». Здесь будут учтены как фискальный, так и моральный аспекты, гармоничное сочетание которых и должно привести к получению оптимального решения. В результате игорные компании будут отчитываться перед государством в своих действиях, что вполне логично, а права пользователей виртуальных площадок окажутся защищены. По предварительным оценкам, разработка окончательной модели займет у правительства около 6-8 месяцев, в результате чего преобразования в системе ожидаются уже в текущем году. О планируемых ставках налогов в этой сфере пока ничего не сообщается.











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