Сумма за транзит представляет тайну, но она меньше 10% - замминистра энергетики

12.01.2017 12:53 Заместитель министра энергетики Мариам Валишвили говорит о деталях договора, который следует оформить с "Газпромом". По словам Валишвили, стоимость транзита российского газа в Армению посредством магистрального газопровода является коммерческой тайной, но она меньше тех бесплатных 10%, которые страна получала по старому контракту.



Мариам Валишвили пояснила, почему Грузия согласилась на требование "Газпрома":



"Когда мы в минувшем году закончили переговоры и смогли сохранить старые условия, российская сторона однозначно зафиксировала позицию, что в следующем году они ни в коем случае не уступят позицию, и, следовательно, вновь поставят вопрос монетизации, что в действительности и произошло.



Российская сторона ссылалась на международную практику, которая действительно подразумевает возмещение в контрактах подобного рода не натурой, а в денежном виде.



Мы не были против монетизации, однако мы преследовали целью получить максимально возможную финансовую выгоду. Этот результат был принят в той форме, в какой принят сегодня.



Я не могу вам назвать конкретную сумму, которую мы получим за транзит, это коммерческая тайна, и, как правило, в таких контрактах стоимость транзита является тайной. Уверяю вас, что это одно из лучших возмещений, какое может существовать в этой индустрии, и в этой практике оплаты. Разумеется, это не 10%, которые мы получали до сих пор, но это одна из высоких цен.



В течение прошлого года за транзит в Армению мы получили приблизительно 180 миллионов кубических метров бесплатного природного газа.



Что касается покупки объемов, более чем 90% наших основных объемов поставляется из Азербайджана. Здесь разговор идет о двух трубопроводах, о природном газе, полученном из Шах-Дениз, и т.н. трубопровода "Казах".



Согласно данному контракту, мы сможем купить у России дополнительные объемы за $185 за тысячи кубических метров, что, конечно же, неплохая цена. Этот газ не предназначен для коммерческого сектора, он для того, чтобы балансировать дефицит.



Мы просили дать нам определенный переходный период, поскольку мы должны сделать новый баланс объемов исходя из этих изменений. Российская сторона согласилась на это, в 2017 году это будет гибридный вариант сделки, а с 2018 года мы полностью перейдем на денежное возмещение.



Тариф нашего транзита первым делом должен отражать расходы, которые идут на эту услугу, и определенную норму для прибыли. Повторяю, если этому трубопроводу понадобятся значительные инвестиции, это соответственно найдет отражение в тарифе. Никто ни просит нас бесплатно оказывать этот сервис. Это изменение, напротив, даст нам миновать неопределенность и некоторые риски в будущем с точки зрения оказания транзитной услуги в безконтрактных условиях, и получения газа в безконтрактных условиях"- говорит Мариам Валишвили в эфире "Общественного вещателя.



С 2018 года стоимость транзита природного газа в Армению по магистральному газопроводу вместо 10% пропущенного природного газа натурой, Грузия получит в денежном виде.

















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