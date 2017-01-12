Хухашвили: Соглашение с «Газпромом» не является дискриминационным

12.01.2017 14:51 «Для объективности нужно отметить, что эта история началась не в прошлом году. Россия поднимает этот вопрос уже много лет и призывает нас получать столько, сколько предусмотрено международными стандартами и ни копейкой больше. Нам же много лет с помощью разных рычагов удавалось сохранять для себя тепличные условия. В этом году повторить подобное не удалось. Как видно, повлиять на Россию с помощью имеющихся у нас рычагов в этом году не получилось. Она стала более амбициозной, более категоричной и, в принципе, добилась того, к чему стремилась много лет», - заявил экономист Гия Хухашвили в интервью газете «Резонанси».



«В этом случае я не хочу сверх меры критиковать власти, поэтому для сравнения скажу, что из проекта «Шах-Дениз» мы получаем 5% от пропускаемого объема. Хотя длина трубы «Шах-Дениза» больше, чем этого магистрального газопровода. А 10% - довольно большой контраст. Так что однозначно обвинять власти в особенном преступлении было бы неправильно. Но интересно, какими аргументами и ультиматумами Россия добилась своего. Чем она пригрозила и как вынудила нас сделать то, что мы не соглашались делать уже много лет. Но не стоит думать, будто новые условия являются дискриминационными для грузинской стороны. Это не так. Предположительно, это такие же условия, как и у любой другой страны. Просто проблема в том, что раньше у нас условия были лучше, чем это предусматривают международные стандарты», - отметил респондент.



«Власти должны объяснить, в чем заключался ультиматум российской стороны, потому что это вопрос безопасности страны. Экономическая сторона понятна, в этом претензий к властям быть не может. Но интересно, какие контраргументы привела Россия? Они касались только экономики или были какие-то другие угрозы?! Это могло быть что угодно. Поставка газа Армении - стратегическая тема для России, раньше мы апеллировали к тому, что России было стратегически невыгодно иметь осложнения с этой транспортировкой и она была вынуждена соглашаться на прежние условия. А в этом году, как видно, Россия была готова конфликтовать по этому вопросу и не остановилась перед тем, что у Армении могли возникнуть проблемы. Каковы были аргументы «Газпрома», я сказать не могу, это можно лишь предполагать», - говорит Хухашвили.



«Маловероятно, чтобы в короткий срок удалось наладить транзит из Ирана, но это могло быть одним из вариантов. Почему-то я думаю, что были и другие аргументы. У России очень много инструментов для принятия прямых или косвенных контрмер против Грузии. Ультиматум мог быть связан с энергетикой. Есть очень много таких вопросов. Я не исключаю, что грузинская сторона допустила тактические ошибки, но причиной изменения условий не может быть только недееспособность наших властей, причина заключается в том, что меняется весь мир. Сейчас Россия более амбициозна и агрессивна, чем в прошлые годы, когда у нее было много проблем. Американцы обвиняют ее даже в избрании президента США. Она амбициозна не только в грузинском направлении. Я не считаю этот контракт уступкой с нашей стороны. Мы должны были принять дискриминационные условия, которые хуже тех, которые имеет любая европейская страна за транзит, и лишь в таком случае я мог бы назвать это уступкой. Но новые, скорректированные условия ничем не хуже тех, которые есть у других стран», - заключил Гия Хухашвили.















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