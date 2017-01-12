|
Президент Грузии поддержит отечественных предпринимателей
12.01.2017 15:26
Президент Грузии намерен лично участвовать в популяризации и продвижении грузинской продукции. Об этом, как сообщает «ФронтНьюс», Георгий Квирикашвили заявил на презентации новой платформы программы «Производи в Грузии для быстрого развития».
Глава государства отметил важность содействия реализации продукции, и обещал поддержать инициативы, направленные на усиление местного производства.
«Лично я намерен активно включиться в процесс усиления инициатив, которые будут способствовать развитию отечественного производства. Мы поддержали существующие в обществе инициативы, ориентированные именно на приобретение грузинской продукции..», - сказал президент.
По словам Георгия Маргвелашвили, ответ на вызовы, перед которыми оказалась Грузия, состоит в усилении экономики страны, что приведет к созданию новых рабочих мест, и развитию малого и среднего бизнеса.
«Мы никак не сможем развивать в будущем столь эффективную программу здравоохранения, если не будет расти доход. Мы не сможем увеличить объем инвестиций в сфере образования, не сможем более интенсивно финансировать инфраструктурные проекты, не сможем служить нашей общественности более эффективно, если не будут усилены возможности отечественного бизнеса»,- сказал президент.
«Производи в Грузии» — это правительственная программа, направленная на стимулирование в стране местного производства. В среду, 11 января на заседании правительства премьер-министр Грузии заявил о том, что в рамках государственной программы «Производи в Грузии» в трех муниципалитетах страны откроются еще три новых предприятия. По заявлению премьера, создание каждого нового предприятия крайне важно, так как осуществляемые государством проекты прежде всего дают возможность гражданам начать свое дело и трудоустроить на своих предприятиях местное население.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна