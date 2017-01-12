Президент Грузии поддержит отечественных предпринимателей

12.01.2017 15:26 Президент Грузии намерен лично участвовать в популяризации и продвижении грузинской продукции. Об этом, как сообщает «ФронтНьюс», Георгий Квирикашвили заявил на презентации новой платформы программы «Производи в Грузии для быстрого развития».



Глава государства отметил важность содействия реализации продукции, и обещал поддержать инициативы, направленные на усиление местного производства.



«Лично я намерен активно включиться в процесс усиления инициатив, которые будут способствовать развитию отечественного производства. Мы поддержали существующие в обществе инициативы, ориентированные именно на приобретение грузинской продукции..», - сказал президент.



По словам Георгия Маргвелашвили, ответ на вызовы, перед которыми оказалась Грузия, состоит в усилении экономики страны, что приведет к созданию новых рабочих мест, и развитию малого и среднего бизнеса.



«Мы никак не сможем развивать в будущем столь эффективную программу здравоохранения, если не будет расти доход. Мы не сможем увеличить объем инвестиций в сфере образования, не сможем более интенсивно финансировать инфраструктурные проекты, не сможем служить нашей общественности более эффективно, если не будут усилены возможности отечественного бизнеса»,- сказал президент.



«Производи в Грузии» — это правительственная программа, направленная на стимулирование в стране местного производства. В среду, 11 января на заседании правительства премьер-министр Грузии заявил о том, что в рамках государственной программы «Производи в Грузии» в трех муниципалитетах страны откроются еще три новых предприятия. По заявлению премьера, создание каждого нового предприятия крайне важно, так как осуществляемые государством проекты прежде всего дают возможность гражданам начать свое дело и трудоустроить на своих предприятиях местное население.















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