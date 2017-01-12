Вольски драматизирует ситуацию по переговорам с Газпромом

12.01.2017 15:53 Ситуация, которая возникла в связи с транзитом газа из России, более устраивает Россию, чем Грузию, однако задача заключалась в том, чтобы Грузия вышла из нее с наименьшими потерями, - заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольски.



Вольски заверяет, что у Грузии нет значительных рычагов для того, чтобы сохранить за собой 10% от объема пропускаемого природного газа и не монетизировать оплату за транзит.



По мнению представителя «Грузинской мечты», в случае отказа от предложенного «Газпромом», падет тень на транзитную роль Грузии, а отношения с Арменией осложнятся. Кроме того, по его словам, сама же Россия вопрос обеспечения Армении газом сможет уладить и без Грузии.



Как известно, взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получает от «Газпрома» 10% от общего объема газа. Вчера стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично остается форма оплаты сырьем, однако со следующего года продолжится денежный расчет.















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