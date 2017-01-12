Гахария: Грузию не обязывают покупать российский газ

12.01.2017 21:19 Контракт, достигнутый грузинской стороной с компанией «Газпром», не обязывает Грузию покупать дополнительные объемы российского газа. Соответствующее заявление сделал грузинский министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, комментируя новые условия транзит.



Отныне стоимость транзита российского газа в Армению через территорию Грузии будет оплачиваться не газом, как это было ранее, а в денежной форме. Кроме того, по условиям нового контракта, Грузии может сама закупить российский газ по цене ниже рыночной - вместо 215 долларов за 1 тысячу кубометров, Грузия будет платить 185 долларов. Эта цена практически равна той, которую сегодня предлагает главный поставщик - Азербайджан.



«Мы не говорим, что контракт подразумевает поставки газа из России, мы говорим о прибыли, которую получим за транзит газа в Армению. Грузия здесь третья сторона», - сказал Гахария. Министр снова повторил, что, подписывая новое соглашение, Грузия не брала на себя никаких обязательств о покупке газа у России, тем не менее, такая возможность предусмотрена соглашением.



«В случае если от нашего стратегического партнера будет поступать достаточно газа, у нас не возникнет такой потребности, мы не купим этот газ, и эта тема закрыта», - заключил министр экономики. Грузия не закупает российский газ с 2007 года. Основным поставщиком этого сырья в страну является Азербайджан - поставки из Азербайджана покрывают 90% требующихся Грузии объемов.















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