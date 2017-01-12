Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: Грузию не обязывают покупать российский газ


12.01.2017   21:19
Контракт, достигнутый грузинской стороной с компанией «Газпром», не обязывает Грузию покупать дополнительные объемы российского газа. Соответствующее заявление сделал грузинский министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, комментируя новые условия транзит.

Отныне стоимость транзита российского газа в Армению через территорию Грузии будет оплачиваться не газом, как это было ранее, а в денежной форме. Кроме того, по условиям нового контракта, Грузии может сама закупить российский газ по цене ниже рыночной - вместо 215 долларов за 1 тысячу кубометров, Грузия будет платить 185 долларов. Эта цена практически равна той, которую сегодня предлагает главный поставщик - Азербайджан.

«Мы не говорим, что контракт подразумевает поставки газа из России, мы говорим о прибыли, которую получим за транзит газа в Армению. Грузия здесь третья сторона», - сказал Гахария. Министр снова повторил, что, подписывая новое соглашение, Грузия не брала на себя никаких обязательств о покупке газа у России, тем не менее, такая возможность предусмотрена соглашением.

«В случае если от нашего стратегического партнера будет поступать достаточно газа, у нас не возникнет такой потребности, мы не купим этот газ, и эта тема закрыта», - заключил министр экономики. Грузия не закупает российский газ с 2007 года. Основным поставщиком этого сырья в страну является Азербайджан - поставки из Азербайджана покрывают 90% требующихся Грузии объемов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство призывают опубликовать детали запланированного договора с «Газпромом»
ЕС поддерживает торговлю, профессиональное образование, сельское хозяйство и переселенцев в Грузии
Грузия готовится к экспорту сыра в Россию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Кабардино-Балкарии задержаны рецидивисты,
Армения откроет Генконсульство в Дубае
В Грузии будут судить трех фальшивомонетчиков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна