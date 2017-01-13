НПО: Новые условия соглашения с «Газпромом» ухудшают энергобезопасность страны

13.01.2017 12:26 Объединение неправительственных организаций "Коалиция за евроатлантическую Грузию" негативно относится к решению правительства Грузии в связи с принятием условий российского энергогиганта, и получением стоимости пропущенного транзитом природного газа в денежном виде.



"Мы считаем, что новые условия ухудшают энергетическую безопасность страны, а аргументы, представленные властью в связи с новым договором, являются неудовлетворительными"- пишут организации в распространенном заявлении.



"Этот вопрос и в минувшем году стал предметом острой дискуссии, но в результате единодушной негативной оценки гражданского общества и экспертов условия контракта остались неизменными. Более того, на встречах в Министерстве энергетики руководящие лица ведомства, признав возможные риски, дали слово представителям гражданского общества, что сделают все для того, чтобы сохранить существующие условия контракта.



Соответственно, мы считаем, что первым делом необходимо опубликовать новый договор, чтобы у общества было больше информации о конкретных деталях. На данном этапе со ссылкой на имеющуюся у нас информацию, думаем, что необходимо, чтобы правительство представило дополнительные пояснения по следующим вопросам:



- Что изменилось с прошлого года, когда эта позиция была неприемлема для правительства в минувшем году?



- Почему должен пополняться сезонный дефицит именно российским газом?



- Какие шаги были предприняты в течение года для того, чтобы с учетом сезонного дефицита вопрос обеспечения дополнительных объемов рассматривался с другими поставщиками?



- Соответствует ли стоимость транзита газа стоимости, рассчитанной соответственно требованиям энергообъединения, и утверждена ли стоимость НКЭГ?



- Насколько были обеспечены переговоры стратегическими экспертными расчетами, и были ли включены международные партнеры для того, чтобы получить наилучшие условия.



А также мы считаем, что необходимо провести специальное слушание в парламенте по данному вопросу, где члены правительства помимо ответа на эти и возможные другие вопросы, представят комплексное видение о политике энергетической безопасности страны, стратегии осуществления этой политики в рамках концепции единой национальной безопасности"- пишут организации.



С сентября 2016 года "Коалиция за евроатлантическую Грузию" объединяет 22 неправительственные организации, в том числе "Международную прозрачность-Грузия", ISFED, Ассоциацию молодых юристов Грузии, IDFI, и др.



По решению правительства Грузии, в рамках нового договора с "Газпромом" Грузия получит денежное возмещение за транзит природного газа из России в Армению. 11 января министр энергетики Каха Каладзе заявил, что Грузия оформит с "Газпромом" двухгодичный договор. Согласно договору, за прогон природного газа в Армению по магистральному трубопроводу Грузия получит денежное возмещение. Примечательно, что до того Грузия получала 10% пропущенного газа натурой.



18 января "Defend Liberty" проведет у канцелярии правительства Грузии акцию в знак протеста против условий обновленного договора с "Газпромом".

















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