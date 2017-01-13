«Республиканцы» призывают правительство, обнародовать договор с «Газпромом»

13.01.2017 14:17

"Республиканская партия" призывает правительство, обнародовать детали нового договора, предварительно достигнутого с "Газпромом".



Согласно заявлению партии, в конце 2016 года власть, впавшая в блаженство от конституционного большинства, без согласования с обществом, и распространением непоследовательных заявлений, поставила общество и политический спектр перед фактом:



"Договорилась с российской стороной о заключении двухгодичного договора, о деталях которого власть даже не говорит с нами. Однако очевидно то, что власть Грузии переходит на денежную форму возмещения, что финансово невыгодно и политически опасно".



Партия обращается к власти со следующими вопросами:



- До начала переговоров министр энергетики заявлял, что для Грузии неприемлемо предложение "Газпрома", получать финансовое возмещение за пропуск природного газа. По словам министра, для Грузии приемлемым было бы только получать за транзит 10% от количества пропущенного природного газа, что составляет около 300 миллионов кубических метров. Чем обусловлено такое резкое изменение позиции за 25 дней?



- Заявление, сделанное министром сегодня, 11 января, является расплывчатым. В частности, что значит приблизительно тот же финансовый результат? Речь идет о стоимости только 1000 кубометров газа по цене 185$, но не говорится о стоимости самого транзита газа, то есть, сколько долларов поступят в бюджет посредством транзита, и в условиях этого нового договора?



- Что значит, «первый год будет оплачиваться частично финансово и частично натурой, а второй год полностью финансово», тогда как потребление газа в Грузии год от года увеличивается от 5% до 20%?



- Что будет через два года, поскольку с 2003 года условия договора не менялись, и ежегодно происходило продление срока планового договора. Почему договор заключается заранее на два года, а не на год?"



Срок предыдущего договора, оформленного Грузией с "Газпромом", истек 31 декабря 2016 года. В декабре Каладзе дважды встречался с руководством "Газпром-экспорта" в связи с заключением нового договора. Третья встреча с руководством "Газпрома" состоялась вчера, 10 января, в Минске, и по возвращению оттуда министр заявил журналистам, что в отличие от декабрьских переговоров получил от "Газпрома" интересные и окончательные предложения.



По действующему до того контракту Грузия получала 10% объема пропущенного газа. По словам заместителя министра энергетики Мариам Валишвили, сумма, предусмотренная новым контрактом, меньше стоимости этих 10%.



Переговоры между правительством Грузии и "Газпромом" о стоимости транзита газа в Армению шли и в 2015 году. В тот период "Республиканская партия" была членом парламентского большинства, и активно участвовала в рассмотрении вопроса. В декабре 2015 года парламентская фракция партии опубликовала переписку с Министерством энергетики.

















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