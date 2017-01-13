Президент Грузии подписал финансовый законопроект

13.01.2017 14:56 Президент Грузии подписал законодательный пакет касательно новых регуляций в отношении он-лайн кредитов, микрофинансовых организаций и банков. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщила экономический советник президента Майя Микеладзе.



«Мы детально рассмотрели эти законопроекты, они, в первую очередь, касаются политики ларизации, ограничения он-лайн кредитов, изменений, вошедших в Гражданский кодекс, которые связаны с микрофинансовыми организациями и, к тому же, с коммерческими банками. Мы детально обсудили эти законопроекты и сформировали определенные замечания... У нас состоялась весьма активная коммуникация с представителями финансового сектора и Национальным банком Грузии. Мы выслушали мнения всех сторон и пришли к соглашению с Национальным банком о том, что все недостатки технического характера, сопровождающие эти законопроекты, будут устранены Национальным банком Грузии. Мы будем очень внимательно наблюдать за этим процессом», - сообщила Майя Микеладзе.



Напомним, парламент Грузии одобрил законодательный пакет в связи с т.н. ларизацией 30 декабря 2016 года. Согласно документу, кредит на сумму до 100 тысяч лари будет выдаваться только в национальной валюте. Кроме того, регулируется процентная ставка он-лайн кредитов.















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