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В Амбролаури будет открыт аэропорт местного значения
14.01.2017 12:36
Сегодня в Амбролаури (Зап. Грузия) открывается аэропорт. В 16:00 новый аэропорт примет первый самолет, пассажиром которого будет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Сегодня же, в 18:00 глава правительства откроет совершенно новый, созданный по современному дизайну пассажирский терминал, который был построен в кратчайшие сроки.
По информации администрации правительства, строительство завершилось в беспрецедентно короткий срок.
На первом этапе Амбролаурский аэропорт будет обслуживать малые воздушные суда - на 15-20 мест. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 1 100 метров, а площадь терминала – 600 кв.м, он рассчитан на пропуск одновременно 50 пассажиров.
В перспективе предусмотрена возможность приема более крупных судов и в случае увеличения числа пассажиров – расширение терминала.
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