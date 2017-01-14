В Амбролаури будет открыт аэропорт местного значения

14.01.2017 12:36 Сегодня в Амбролаури (Зап. Грузия) открывается аэропорт. В 16:00 новый аэропорт примет первый самолет, пассажиром которого будет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Сегодня же, в 18:00 глава правительства откроет совершенно новый, созданный по современному дизайну пассажирский терминал, который был построен в кратчайшие сроки.



По информации администрации правительства, строительство завершилось в беспрецедентно короткий срок.



На первом этапе Амбролаурский аэропорт будет обслуживать малые воздушные суда - на 15-20 мест. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 1 100 метров, а площадь терминала – 600 кв.м, он рассчитан на пропуск одновременно 50 пассажиров.



В перспективе предусмотрена возможность приема более крупных судов и в случае увеличения числа пассажиров – расширение терминала.















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