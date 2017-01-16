Позиции Грузии в международных рейтингах

16.01.2017 11:35 Международные рейтинги и исследования являются одним из важных инструментов для оценки экономического положения страны. По разным показателям, отраженным в результате мониторинга международных организаций, мы частично можем заключить, насколько результативным был 2016 год. Прогресс, отображенный в рейтингах, особенно значим во время отношений с инвесторами, поскольку так гораздо легче заинтересовать и привлечь их.



Согласно "Doing Business" в минувшем году Грузия на семь позиций улучшила положение и с 23 места переместилась на 16-е. Причиной прогресса названы пять основных реформ, осуществленных правительством с целью содействия бизнесу.



В индексе занятия бизнесом в Европе и Центральной Азии только Казахстан показал результат лучше, чем у нас, и Грузия даже находится в первой десятке по разным показателям. Например: мы на третьей позиции с точки зрения регистрации недвижимости, по получению кредитов и защите прав монетарных инвесторов мы на седьмом месте, а с точки зрения начала бизнеса и выдачи разрешений для строительства переместились на восьмую позицию.



Рейтинг публикует также "Индекс глобальной конкурентоспособности", где Грузия прогрессировала на семь ступеней, и передвинулась на почетное 59-е место. Исследование 2016-2017 года в целом включает 138 стран, и если рейтинг Грузии сравнить с другими странами, получим примерно такую картину: первое место занимает Швейцария, Эстония занимает 30-е, Литва 35-е, соседний Азербайджан и Россия переместились на 37-ю и 43 –ю позицию. Литва занимает 49-е место, а Турция 59-е.



В перечни "Индекса экономической свободы" Грузия взяла 72,3 очка, и попала в корзину преимущественно свободных стран. Снижение Грузии с 22-о места на одну ступень в основном произошло по вине регресса в параметре свободы бизнеса и свободы монетарной политики, однако следует отметить, что в этом рейтинге показатели хуже, чем Грузия, зафиксировали Литва, Армения, и Украина.



Что касается Всемирного банка, он опубликовал исследование о тенденциях искоренения бедности в Грузии, согласно которому в 2011-2014 годы показатель крайней бедности в стране ежегодно снижался.

















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