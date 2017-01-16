Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Программа ларизации кредитов стабилизирует курс лари» - Каладзе


16.01.2017   11:37
Государственная программа ларизации кредитов улучшит экономическое положение и стабилизирует курс лари, уверен вице-премьер Грузии Каха Каладзе.

Так называемая «ларизация» ипотечных кредитов являет частью плана правительства Грузии по снижению уровня долларизации экономики страны и поддержанию курса национальной валюты. Перевод ипотечных кредитов из долларов в лари начнется завтра и продлится два месяца.

«Реформы, которые нам предстоит осуществить в долгосрочной перспективе будут способствовать развитию страны, минимализации проблем людей, у которых есть кредиты в банках», -сказал Каладзе.

Однократная субсидия на перевод в лари взятых физическими лицами банковских кредитов, по предварительным расчетам, коснется 33 тысяч займов.

На перевод кредитов в лари могут рассчитывать граждане с доходом не выше 100 тысяч лари (около 36,5 тыс. долларов) в течение 2015 года, при этом остаток по кредиту на 1 января 2015 года не должен превышать 40 тысяч лари (около 14,6 тыс. долларов).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes советует читателям посетить с винным туром грузинский регион Кахети
Грузия экспортировала мандарины в 10 стран мира
Туркменская нефть пойдет транзитом через Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии отец убил сына из-за подозрения в преступных связях
ЕС продолжает содействовать созданию стабильных рабочих мест в Армении
ЕС одобрил план энергетического развития Еревана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна