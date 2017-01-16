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«Программа ларизации кредитов стабилизирует курс лари» - Каладзе
16.01.2017 11:37
Государственная программа ларизации кредитов улучшит экономическое положение и стабилизирует курс лари, уверен вице-премьер Грузии Каха Каладзе.
Так называемая «ларизация» ипотечных кредитов являет частью плана правительства Грузии по снижению уровня долларизации экономики страны и поддержанию курса национальной валюты. Перевод ипотечных кредитов из долларов в лари начнется завтра и продлится два месяца.
«Реформы, которые нам предстоит осуществить в долгосрочной перспективе будут способствовать развитию страны, минимализации проблем людей, у которых есть кредиты в банках», -сказал Каладзе.
Однократная субсидия на перевод в лари взятых физическими лицами банковских кредитов, по предварительным расчетам, коснется 33 тысяч займов.
На перевод кредитов в лари могут рассчитывать граждане с доходом не выше 100 тысяч лари (около 36,5 тыс. долларов) в течение 2015 года, при этом остаток по кредиту на 1 января 2015 года не должен превышать 40 тысяч лари (около 14,6 тыс. долларов).
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