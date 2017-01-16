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Объем денежных переводов в Грузию вырос на 16,7%


16.01.2017   19:56
В декабре 2016 года объем денежных потоков, поступивших в страну, составил 119,0 миллионов долларов США, то есть 315,4 миллиона лари, что на 16,7% (на 17,0 млн. долларов США) больше аналогичного показателя декабря 2015 года.

По информации Национального банка Грузии, 92,6% денежных переводов из заграницы в Грузию приходится на 14 крупнейших стран-доноров, откуда размер таких переводов в декабре превысил 1 миллион долларов США. На тех же 14 стран в декабре минувшего года приходились 92,8% от всех денежных переводов.

Наряду с этим, в декабре 2016 года из Грузии заграницу было перечислено 18,2 миллиона долларов США (48,3 миллиона лари), а в декабре 2015 года 17,8 миллионов долларов США (42,6 миллионов лари).









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