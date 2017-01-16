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Советник президента Грузии встретилась с экспертами по экономике
16.01.2017 21:24
Советник президента Грузии по экономическим вопросам Майя Меликидзе по поручению президента Георгия Маргвелашвили 16 января встретилась с экспертами в области экономики и энергетики.
По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы, связанные с переговорами, которые правительство Грузии проводит с российской компанией Газпром, и вытекающие из этих переговоров риски.
«Речь шла о тех вопросах, которые интересуют общество в связи с переговорами с Газпромом. Мы также обсудили те угрозы и риски, которые могут существовать для энергетики и в целом для экономики», — пояснила журналистам Майя Меликидзе.
Как известно, в начале января министр энергетики Грузии Каха Каладзе в Минске встретился с представителями компании «Газпром экспорт» и обсудил переход на денежную форму оплаты стоимости транзита российского газа по территории Грузии в Армению. Если ранее Грузия получала в виде платы 10% от объемов транзита, отныне российская сторона будет выплачивать ей денежную сумму. При этом Каладзе сообщил, что в период сезонного дефицита Грузия будет иметь возможность закупки дополнительных объемов газа у «Газпрома» по льготной цене.
Правительство Грузии, которое провело заседание вскоре после возвращения Каладзе из Минска, одобрило эти условия и согласилось на предложение Газпрома.
Это решение негативно восприняли оппозиция, а также ряд экспертов и представители общественности, которые усмотрели в действиях правительства Грузии пособничество интересам России.
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