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«Хуалинг» построит виллы на Тбилисском море


17.01.2017   14:54
"Хуалинг группа" начала второй этап развития города на Тбилисском море. По словам генерального директора компании, уже началось строительство 10 корпусов, и проводится активная работа для привлечения арендаторов в торговую плазу. Планируется также строительство зоны вилл.

По заявлению Ванг Шенгсина, обязательство, взятое перед грузинским государством об инвестировании 150 миллионов долларов США, перевыполнено, и продолжается вклад инвестиции в разных направлениях, но на данном этапе бизнесмен не конкретизирует, каким будет инвестиционный портфель ближайших лет.

"Мы очень активно работаем для того, чтобы нагрузить торговую плазу, которая будет самым крупным центром оптовой торговли в Закавказье. Необходимо привлечь арендаторов, и думаем, задействование центра привлечет в Грузию еще больше товаров, и будет содействовать благосостоянию грузинского народа"- заявил Ванг Шенгсин в гостинице "Панди", где в канун Нового Года работающие в Грузии китайские бизнесмены устроили прием. Новый Год по китайскому календарю наступает 28 января.

"Хуалинг группа" начала инвестировать в Грузии с 2007 года, и осуществила восемь крупных инвестиционных проектов. Инвестиционный капитал составляет 500 миллионов долларов США, количество занятых в совокупности больше 3 000 человек.







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