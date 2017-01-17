Китайская компания заинтересовалась покупкой Свободной индустриальной зоны в Грузии

17.01.2017 19:17 Крупнейшая китайская компания CEFC China Energy Company Limited рассматривает вопрос о приобретении 75% акций Свободной индустриальной зоны в городе Поти на Черноморском побережье Грузии. Об этом заявило правительство Грузии после того, как с данной китайской компанией был оформлен меморандум о взаимопонимании в рамках проекта «Один пояс, один путь».



Меморандум «Об усилении инициатив Нового Шелкового пути» подписали министр экономики Георгий Гахария и исполнительный директор китайской компании CEFC China Energy Company Limited Жянжун Жанг 16 января в Администрации правительства Грузии в присутствии премьер-министра Георгия Квирикашвили.



«Целью меморандума является содействие потенциалу Нового Шелкового пути через реализацию совместных инициатив, в рамках которого крупнейшая корпорация «CEFC China Energy Company Limited» рассматривает вопрос о приобретении 75%-ой доли Свободной индустриальной зоны в Поти», - говорится в заявлении Министерства экономики Грузии без уточнения других подробностей.



«Компания планирует дальнейшее развитие Свободной индустриальной зоны в Поти путем применения наилучшей практики развитых индустриальных зон Китая и привлечения необходимых инвестиций для развития перерабатывающих предприятий, современных технологий, складских хозяйств и логистики», - говорится в заявлении.



После завершения церемонии подписания министр экономики Георгий гахария подчеркнул, что меморандум является первым шагом участия грузии в проектах «Шелкового пути» и «Один пояс, один путь», и добавил, что китайские инвестиции «в этом регионе должны быть самыми крупными в Грузии». «(В рамках меморандума) мы сможем привлечь сюда уже другие китайские компании», - добавил он.



«Исходя из опыта, деятельности и возможностей, компания CEFC China Energy Company Limited может внести существенный вклад в развитии не только Свободной индустриальной зоны в Поти, но и в усилении Грузии, как транспортного и логистического хаба», - говорится в заявлении Министерства экономики Грузии.



Частная компания CEFC China, которая занимается бизнесом в сфере энергетики и финансовых услуг, в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500’s 2016 занимает 229-е место.



Первая Свободная индустриальная зона в Грузии была открыта в 2009 г. в г. Поти недалеко от Порта на территории площадью 3 млн кв.м.



С 2009 года ее 100%-ным владельцем и управляющим была компания RAKIA Georgia Free Industrial Zone LLC, которая была основана инвестиционным фондом эмирата Рас Аль-Хайма (Ras Al Khaimah Investment Authority - RAKIA), и которая также владела портом Поти, 80% акций которого продала в апреле 2011 года.



С сентября 2016 года владельцем 85%-ой доли Свободной индустриальной зоны Поти стало государство, а RAKIA сохранила там только долю в размере 15%. Как сообщило в октябре Тбилисское бюро Радио «Свобода», RAKIA передала государству 85% своей доли взамен на списание тех штрафов, которые были наложены властями за невыполнение обязательств по контракту.



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