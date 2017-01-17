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Программа ларизации коснется примерно 33 тысяч кредитов


17.01.2017   21:30
В первый же день ларизации откликнулись примерно до 8 процентов потенциальных бенефициариев банков, - об этом заявил президент Ассоциации банков Грузии Зураб Гвасалия.

Программа ларизации кредитов стартовала сегодня, она коснется примерно 33,000 кредитов, для конвертирования этой суммы в лари предусмотрен 2-месячный срок.

В первый же день программы к коммерческим банкам Грузии обратились до 8 процентов потенциальных бенефициариев. По заявлению президента Ассоциации банков Грузии Зураба Гвасалия, поскольку программа действует пока всего один день, еще рано говорить о первых итогах, однако интерес общества к данной инициативе очень велик.

«Программа ларизации снимет валютный риск для части населения, это также важно для банковского сектора и страны», - сообщил президент Ассоциации банков.

Согласно программе ларизации, банки обязаны осведомить о ней всех заемщиков, которые могут воспользоваться этой помощью и предложить им свои условия. У заемщиков будет возможность, исходя из представленных условий, самостоятельно решить, в каком банке им предпочтительно осуществить ларизацию кредита. Для содействия, по согласованию с Национальным банком, с пользователей сняты все расходы.







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