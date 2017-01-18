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Лидер парламентского большинства считает, что с «Газпромом» достигнуто разумное и осмысленное решение


18.01.2017   16:33
В процессе переговоров с «Газпромом» принято разумное и осмысленное решение, которое служит интересам Грузии, - заявил журналистам лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Вместе с тем, по словам Талаквадзе, за столом переговоров он не сидел и с деталями в связи с соглашением не знаком.

«У нас есть информация по этому вопросу в той дозе, в какой она нам была доступна. Считаю, что принято разумное и осмысленное решение. Другое, что мы слышим – попытка того, чтобы вопрос приобрел политическую окраску, думаю, менее интересно», - заявил журналистам Арчил Талаквадзе.

Взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема пропущенного природного газа. На прошлой неделе стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично остается форма оплаты сырьем, однако со следующего года продолжится денежный расчет.






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