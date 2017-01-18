Квирикашвили: Показатель роста туризма в Грузии составляет 20% в год

18.01.2017 21:31 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках визита в Испанию выступил с речью на мероприятии, устроенном в связи с объявлением 2017 года - «Международным годом устойчивого развития туризма».



Как заявил Квирикашвили, Грузия – европейская страна с населением 3,5 млн человек и ежегодно принимает 6,4 млн гостей. Премьер отметил, что в Грузии показатель роста туризма в год составляет 20%.



«Таким образом, наше государство решило назвать на позицию генерального секретаря Всемирной туристской организации посла Грузии в Испании Зураба Пололикашвили. Убежден, в случае его избрания, посол Зураб Пололикашвили действительно будет достойным наследником и сумеет взять на себя ответственность», - заявил премьер.



Георгий Квирикашвили убежден, что Зураб Пололикашвили будет поддерживать каждое государство и на глобальном уровне будет способствовать достижению общих целей.



Премьер в своем выступлении также подчеркнул огромный вклад нынешнего генерального секретаря Всемирной туристской организации Талеба Рифаи в усиление туристической индустрии и поблагодарил его за приглашение.



По его оценке, 2016 год по многим направлениям оказался полон вызовов, однако, были и успехи.

Георгий Квирикашвили поблагодарил и тех лиц, благодаря которым 2017 год объявлен «Международным годом устойчивого развития туризма» и отметил, что Грузия вместе с другими государствами приложит все усилия для обеспечения соблюдения ценностей и принципов и устойчивое развитие.















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