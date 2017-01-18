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Грузия и Гонконг завершили второй раунд переговоров о свободной торговле


18.01.2017   22:01
Грузия и Гонконг продолжают переговоры о свободной торговле - второй раунд переговоров завершился в Тбилиси сегодня, 18 января, сообщили в грузинском Минэкономики. Грузинскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра экономики и устойчивого развития Генадий Арвеладзе.

На встрече стороны обсудили такие вопросы, как торговля товарами и услугами, таможенные процедуры, правила происхождения товара, институциональные вопросы и защитные меры в торговле. «Соглашение было достигнуто по всем основным направлениям. Осталось несколько открытых вопросов, по которым соглашение будет достигнуто в ходе рабочей встречи», - сообщили в Минэкономики Грузии.

После задействования соглашения для Грузии дополнительно будет открыт 7,3-миллионный потребительский рынок, что в значительной степени повысит инвестиционную привлекательность страны и позитивно отразится на экономическом развитии, считают в ведомстве. Переговорам Грузии и Гонконга о свободной торговле предшествовали переговоры о свободной торговле между Грузией и Китаем, на которых делегация Гонконга участвовала в статусе наблюдателя.

Переговоры Грузии и Китая начались в 2016 году и успешно завершились за семь месяцев. Согласно подписанному документу, примерно 94% грузинской продукции будет освобождено от таможенных пошлин в Китае. Грузинское правительство предполагает, что подписание соглашения о свободной торговле состоится в ближайшем будущем, после того, как текст соглашения пройдет экспертизу, а с середины 2017 года войдет в силу, после ратификации документа законодательными органами обеих стран,






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