Гоциридзе: Ларизация является одноразовой кампанией поддержки банков

19.01.2017 12:24 Член "Национального движения" Роман Гоциридзе считает, что т.н. одноразовая социальная акция ларизации на самом деле является одноразовой кампанией поддержки в адрес банков.



"Как всегда, и как всегда неправильно, быстрое укрепление или обесценивание лари приписывают каким-то событиям. И сейчас так же - укрепление лари последнего времени приписали к ожидаемой кампании перевода займов из долларов в лари. Между тем, никакой связи между этими двумя явлениями пока нет.



В будущем это может стать причиной укрепления лари, если включение Национального банка в процесс ларизации временно перевесит негативные явления, текущие в экономике. В частности, НБГ начинает косвенные интервенции, и вместо продажи иностранной валюты на валютной бирже по рыночной цене, прямо дает доллары коммерческим банкам. Тем самым снижаются резервы иностранной валюты страны.



В действительности ларизация является одноразовой кампанией поддержки в адрес банков:



- Банкам из бюджета дают 65 миллионов лари, и они ничего не теряют, наоборот, правительство покрывает им часть денег клиентов, потерявших платежеспособность;



- Национальный банк дал банкам в долг 400 миллионов лари;



- Банки на эти займовые деньги купят иностранную валюту по низкому курсу, то есть на валютной бирже будет меньше спроса на доллары, поскольку НБГ открыл для них в своем здании "спецкиоск".



Одним словом, как говорится, "Аврора" выстрелила горсти денег для банков.



Монетарный результат будет таким, каким бы были интервенции Национального банка в размере нескольких сотен миллионов долларов. В случае осуществления интервенции такого масштаба, второй волны обесценивания лари и не было бы.



Тогда отказ от интервенций обосновывали теоретически, а сейчас трату резервов оправдают ларизацией, так же, как 65 миллионов лари, бесполезно и несправедливо выстрелянные из бюджета.



В конечном итоге возможное укрепление лари припишут этой дорогостоящей акции. Тем временем, это можно было очень просто сделать. Но тогда резервы были неприкасаемыми запасами, а сейчас жертвой ларизации"- пишет Роман Гоциридзе в социальной сети.

















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