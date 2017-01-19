|
Гоциридзе: Ларизация является одноразовой кампанией поддержки банков
19.01.2017 12:24
Член "Национального движения" Роман Гоциридзе считает, что т.н. одноразовая социальная акция ларизации на самом деле является одноразовой кампанией поддержки в адрес банков.
"Как всегда, и как всегда неправильно, быстрое укрепление или обесценивание лари приписывают каким-то событиям. И сейчас так же - укрепление лари последнего времени приписали к ожидаемой кампании перевода займов из долларов в лари. Между тем, никакой связи между этими двумя явлениями пока нет.
В будущем это может стать причиной укрепления лари, если включение Национального банка в процесс ларизации временно перевесит негативные явления, текущие в экономике. В частности, НБГ начинает косвенные интервенции, и вместо продажи иностранной валюты на валютной бирже по рыночной цене, прямо дает доллары коммерческим банкам. Тем самым снижаются резервы иностранной валюты страны.
В действительности ларизация является одноразовой кампанией поддержки в адрес банков:
- Банкам из бюджета дают 65 миллионов лари, и они ничего не теряют, наоборот, правительство покрывает им часть денег клиентов, потерявших платежеспособность;
- Национальный банк дал банкам в долг 400 миллионов лари;
- Банки на эти займовые деньги купят иностранную валюту по низкому курсу, то есть на валютной бирже будет меньше спроса на доллары, поскольку НБГ открыл для них в своем здании "спецкиоск".
Одним словом, как говорится, "Аврора" выстрелила горсти денег для банков.
Монетарный результат будет таким, каким бы были интервенции Национального банка в размере нескольких сотен миллионов долларов. В случае осуществления интервенции такого масштаба, второй волны обесценивания лари и не было бы.
Тогда отказ от интервенций обосновывали теоретически, а сейчас трату резервов оправдают ларизацией, так же, как 65 миллионов лари, бесполезно и несправедливо выстрелянные из бюджета.
В конечном итоге возможное укрепление лари припишут этой дорогостоящей акции. Тем временем, это можно было очень просто сделать. Но тогда резервы были неприкасаемыми запасами, а сейчас жертвой ларизации"- пишет Роман Гоциридзе в социальной сети.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна