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Грузия и Испания намерены расширить торгово-экономические отношения
19.01.2017 13:52
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду в Мадриде обсудил со своим испанским коллегой Мариано Рахоем вопросы развития двухсторонних торгово-экономических связей, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского правительства.
"Стороны констатировали, что существует благоприятная основа для еще большего углубления отношений в этом направлении", - отмечается в сообщении, в котором говорится, что речь шла также о том, что Испания и Грузия могут обменяться успешным опытом в сфере развития туризма и осуществлении совместных проектов.
Г.Квирикашвили поблагодарил главу испанского правительства за содействие Грузии на пути страны к членству страны в европейских и евроатлантических структурах.
Ранее в среду премьер-министр Грузии принял участие в церемонии открытия в Мадриде международной туристической выставки, одной из крупнейших в мире, на которой широко развернута и грузинская экспозиция.
Выступая перед гостями выставки, среди которых находился король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией, грузинский премьер рассказал о курортах Грузии и осуществляемых в стране масштабных инфраструктурных проектах, а также представил кандидатуру посла Грузии в Испании Зураба Пололикашвили на пост генерального секретаря Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).
По информации пресс-службы премьера, из Мадрида Г.Квирикашвили вместе с грузинской делегацией отправится в Швейцарию, где примет участие во давосском Всемирном экономическом форуме.
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