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Если Азербайджан поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой - министр экономики


19.01.2017   22:25
Если наш стратегический Азербайджан и компания SOCAR поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой, - заявил журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, давая оценку новому соглашению, заключенному с «Газпромом».

Как отметил «Гахария, Грузия на основании этого контракта получила то, что у нее нет обязательства закупать природный газ у «Газпрома».

«Это нечто принципиально важное. У нас зафиксированы коммерческие цены по положению на сегодняшний день, без обязательства купим или нет вообще этот газ. В политическом разрезе достичь большей независимости наверно на этом этапе было невозможно. Подчеркиваю, что если наш стратегический партнер Азербайджан и компания SOCAR поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой», - заявил Глава Минэкономики.

Взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема пропущенного природного газа. На прошлой неделе стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично остается форма оплаты сырьем, однако со следующего года продолжится денежный расчет.






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