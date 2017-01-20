Компания «Греми» будет экспортировать чурчхелу в Иран

20.01.2017 13:28 Один из ферейданских предпринимателей недавно открыл грузинский ресторан в Исфахане, где наряду с блюдами будут представлены грузинские сладости. Как сообщает основатель компании «Греми» Георгий Мачабели, они уже отправили опытную партию чурчхелы и надеются, что объемы поставок увеличатся. По его словам, ферейданские грузины планируют открыть еще два больших ресторана.



"Греми" заработал всего два месяца назад, и на сегодня производит продукты 15 наименований, в том числе варенья, расфасовывает мед, аджику, и сванскую соль. Рынком сбыта компании в основном являются Россия, Казахстан, и Украина.



На данном этапе больше продается чурчхела, в неделю мы отправляем 3-4 000 штук на экспорт. Наша главная цель, производить грузинскую традиционную продукцию премиум-качества в хорошей упаковке. Мы заказали специальные деревянные ящики для чурчхелы, чтобы во время транспортировки ни повредить их, чтобы они не заплесневели, и были упакованы в натуральный материал. Мы не красим чурчхелу как другие предприниматели, чтобы цвет не линял. В ассортименте чурчхелы четырех наименований: Ркацители, Саперави, белого винограда цвета карамели, и темно красные, где для цвета мы используем гранатовый отвар"- заявил Георгий Мачабели.



Он также отметил, что спрос заграницей достаточно большой и на другие продукты, но на данном этапе компания не может их поставлять, поскольку не имеет собственного предприятия.



"Все, что мы производили до сих пор, делали за свои финансы, в которых мы ограничены. Однако если мы войдем в крупные сети, придется выпускать продукцию в более крупном масштабе. Заказ части продукции мы даем предприятию, находящемуся в Каспи, а части - в Рустави, а это неудобно. Чтобы подать заявку на участие в госпрограмме, например, "Производи в Грузии", у нас уже должен быть завод, и возможно, нам профинансируют установки, в других проектах разобраться я не пытался.



На данном этапе я решил найти партнера в Кахети, сырье будет на месте, и полностью сконцентрируемся там. Я уже выбрал несколько, и пока мы ведем переговоры, например, с предприятием в Гурджаани, которое производит очень хорошие соки, но сталкивается с проблемой реализации. У них плохая упаковка, никто такое не купит, а у меня есть заказчики, и могу выпустить их под своим брэндом"- заявил основатель "Греми".



По словам Георгия Мачабели, к концу января к ним приедут в гости представители сети супермаркетов "Глобус гурме" из Москвы, и большой сети дистрибуции из Владикавказа, и договорятся о схеме сотрудничества, но основной интерес предпринимателя представляет экспорт в Евросоюз.



"Очень хочу выйти на европейский рынок, так как это очень большой и стабильный рынок, но по имеющейся у меня информации, надо удовлетворить достаточно жесткие стандарты в производстве. Когда у нас будут соответствующие производительные мощности, мы обязательно будем работать для освоения этого направления. Не менее интересным будет и рынок Китая"- отметил Георгий Мачабели.

















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