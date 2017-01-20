Лукашенко потребовал найти «альтернативные варианты» российской нефти

20.01.2017 15:57 Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть компенсировано с помощью «альтернативных вариантов». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.



Свое заявление президент Беларуси сделал в ходе встречи с вице-премьером Владимиром Семашко. Лукашенко отметил, что в сокращении поставок российской нефти «катастрофы нет», однако для его компенсации должны быть найдены другие источники. В частности, Лукашенко упомянул о проработке экономической целесообразности доставки нефти с «Черного и Средиземных морей» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.



Ранее стало известно о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Беларусь. Об этом 9 января сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Поставки нефти должны быть сокращены на 12%. Причиной стал неурегулированный спор о белорусской задолженности за газ перед Россией.



В октябре 2016 года Минск принял решение повысить тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Документ должен был вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако 10 октября вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Беларусь отменила решение о повышении тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России белорусской стороне.



Позднее, 30 декабря белорусское правительство приняло постановление об увеличении цены за транзит российской нефти и газа в Европу. Новый тариф должен вступить в силу 1 февраля.



В мае 2016 года компания «Газпром трансгаз Беларусь», принадлежащая «Газпрому», подала в арбитражный суд жалобу на задержку оплаты Белоруссией счетов за газ. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, долг Беларуси за поставленный за четыре месяца 2016 года газ составил $125 млн.



В Беларуси предъявленные обвинения отвергли. При этом правительство республики утверждало, что в рамках межправительственного соглашения цена на газ должна была быть снижена.



РБК











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